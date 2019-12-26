آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صحة الأنباء المتداولة عن وفاة الفنانة شويكار، مشيرا إلى أن حالتها الصحية جيدة.



وقال "زكي" في تصريحات لـ"الدستور": "أرجوا التأني في نقل تلك الأخبار وخاصة أنها بشكل كبير تؤذي أسرة أي فنان يطلق عليه تلك الشائعات".



وأوضح أن النقابة تتابع بشكل دائم الحالة الصحية للفنانة شويكار، مؤكدا أنه يتمنى لها الصحة والسعادة وطولة العمر.