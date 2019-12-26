-
الخميس 26 ديسمبر 2019 الموافق 29 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالله مشرف يكشف سبب اعتذاره لعادل إمام عن «بخيت وعديلة»

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:58 م
الفنان عبد الله مشرف
الفنان عبد الله مشرف
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الفنان عبدالله مشرف، إن أول فيلم له مع الزعيم عادل إمام، كان "عريس من جهة أمنية"، مشيرًا إلى أن عادل إمام كان طلبه قبل ذلك في فيلم "بخيت وعديلة"، لكنه اعتذر عن عدم المشاركة.

وأوضح مشرف، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، سبب اعتذاره، قائلًا: "طلبني أستاذ عادل إمام في بخيت وعديلة، فقلت له إن عندي تصوير الجزء الخامس من مسلسل ونيس، لكنه قال إن تصوير الفيلم هيخلص قبل ما المسلسل يبدأ، فوافقت".

وأردف: "بعد كده اتأخر الأستاذ عادل إمام في التصوير، فاعتذرت له عن عدم المشاركة في الفيلم، لأن تصوير المسلسل بدأ، ولما رجع طلبني في عريس من جهة أمنية، استغربت، لأني تصورت إنه مش هيطلبني تاني".

عريس من جهة أمنية فيلم كوميدي إنتاج عام 2004، بطولة عادل إمام وشريف منير وحلا شيحا ولبلبة، وقصة الفيلم تدور حول رجل الأعمال الذي يحب ابنته جدا ويحاول بكل الطرق ألا تتزوج وتبتعد عنه، ولكن تقدم إلى خطبتها ضابط أمن دولة وتتزوج منه، ولكن الأب لا يستطيع الابتعاد عن ابنته ويلاحقهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد كمال يكتب: رحيم الذى لا يظلم ولا يقهر ولا يفترى

مصير غامض لأربعة أفلام بعد توقف تصويرها

"خلافات على الأجر" سر اعتذار روبى عن فيلم كريم عبدالعزيز

فهمى يتعاون مع مخرج «الكويسين».. وماجد وشيكو ينفيان تقديم «بخيت وعديلة»

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

منذ يوم

اجتماع طارئ فى الجيش الليبى بقيادة حفتر (صور)

منذ يوم

هاني مهنى يكشف حقيقة خطوبة ابنته على الفنان أحمد خالد صالح

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الخلافات تزعزع حكومة السراج

الصور

image description

صحة الشرقية تتفقد حالة الممرضة المتعدى عليها بمادة كيميائية

image description

عميد صيدلة طنطا: خطة خمسية تحقيقا لاستراتيجية 2030

image description

تعليم كفر الشيخ تُشارك في إطلاق المشروع الوطني للقراءة

image description

بالصور.. المهن التمثيلية تكرم حسن حسنى بحضور النجوم

image description

ياسين التهامي يُحيي الليلة الختامية بمولد الحسين (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

فيديو تعليق سفير الصين على تعذيب مسلمى الإيغور

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

دراسة: زيادة وزن الأم يؤثر على ذكاء الطفل

دراسة: الشوفان على الفطار يحمي من السكتة الدماغية

الدول تنفذ نصف توصيات منظمة الصحة العالمية فقط

100 ألف إصابة بالإنفلونزا في تايوان خلال أسبوع

الرئيس نيوز

السيسي وترامب يبحثان هاتفيا ملف سد النهضة والأزمة الليبية

أردوغان يكشف عن موعد إرسال جنود أتراك لليبيا

الرئاسة التونسية تتبرأ من تصريحات أردوغان: نقف على الحياد

تعرف على أماكن انقطاع المياه بالجيزة.. غدا الجمعة

منوعات

أمن جنوب إفريقيا يجبر طفلًا على خلع قميصه "المخيف"

الإيسيسكو تنظم احتفالية باليوم العالمى للغة العربية

آسيا تحيى ذكرى 230 ألف شخص فقدوا فى يوم واحد خلال تسونامى 2004

لأول مرة منذ 100 عام.. ظاهرة فلكية نادرة بالسعودية

كشكول

موعد بدء الاختبارات النفسية للمقبولين بتعاقدات 120 ألف معلم

15 فائدة لـ" الكوسة" من أجل صحة طفلك.. تعرفي عليهم

رئيس جامعة بنى سويف يتفقد لجان الامتحانات

ننشر خطوات التسجيل باستمارة الثانوية العامة

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
محمد رفعت
حكايات مصرية.. جبروت الدكتورة نرمين إسماعيل
خالد عكاشة
إيران تتجرع سموم الغضب في العراق
د. منى حلمى
أبحث عن الرجل الذى يفرحنى فى المساء
المزيد

الثقافة

بعد تكريمها في مكتبة الإسكندرية.. لوتس عبدالكريم تكشف هدف تأسيس "الشموع"

انطلاق مؤتمر مسرح الطفل فى اتحاد كتاب مصر.. السبت

إحالة إحسان عبدالقدوس لنيابة الآداب العامة

تحت الطبع "سنوات الغروب" للروائي مصطفى سليمان

صفحتنا ع الفيس بوك