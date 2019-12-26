عبدالله مشرف يكشف سبب اعتذاره لعادل إمام عن «بخيت وعديلة»

قال الفنان عبدالله مشرف، إن أول فيلم له مع الزعيم عادل إمام، كان "عريس من جهة أمنية"، مشيرًا إلى أن عادل إمام كان طلبه قبل ذلك في فيلم "بخيت وعديلة"، لكنه اعتذر عن عدم المشاركة.



وأوضح مشرف، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، سبب اعتذاره، قائلًا: "طلبني أستاذ عادل إمام في بخيت وعديلة، فقلت له إن عندي تصوير الجزء الخامس من مسلسل ونيس، لكنه قال إن تصوير الفيلم هيخلص قبل ما المسلسل يبدأ، فوافقت".



وأردف: "بعد كده اتأخر الأستاذ عادل إمام في التصوير، فاعتذرت له عن عدم المشاركة في الفيلم، لأن تصوير المسلسل بدأ، ولما رجع طلبني في عريس من جهة أمنية، استغربت، لأني تصورت إنه مش هيطلبني تاني".



عريس من جهة أمنية فيلم كوميدي إنتاج عام 2004، بطولة عادل إمام وشريف منير وحلا شيحا ولبلبة، وقصة الفيلم تدور حول رجل الأعمال الذي يحب ابنته جدا ويحاول بكل الطرق ألا تتزوج وتبتعد عنه، ولكن تقدم إلى خطبتها ضابط أمن دولة وتتزوج منه، ولكن الأب لا يستطيع الابتعاد عن ابنته ويلاحقهما.

