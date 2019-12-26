‏أصالة ترد على وجود خلافات مع بعض الفنانين

وتحيي اليوم الفنانة أصالة، حفلًا غنائيًا كبيرًا بقاعة 5 بأرض المعارض بمشرف فى الكويت، ويحمل الحفل عنوان "ليلة من العمر 5".

قالت الفنانة السورية أصالة نصري، إن هناك خلافات بينها وبين بعض الفنانين، لأنها تختلف عنهم ويختلفون عنها، كما أكدت أن الخلاف والاختلاف وارد بين العلاقات.وأضافت أصالة نصري، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود"، أن هناك أشخاصًا من الوسط الفني كثيرين وصفتهم بـ"الكويسين" في حياتها.