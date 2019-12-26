معارض تركى يهاجم أردوغان: حان الوقت لإزاحة النظام

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لأحد المعارضين الأتراك يهاجم فيه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال المعارض التركي خلال مقطع الفيديو: "لقد حان الوقت لوضع نهاية لهذا النظام، ولا يمكن أن يستمروا هكذا"، مشيرًا إلى أن النظام المسمى نظام الحكم الرئاسي، لا يمكن أن يكون مستدامًا، مضيفًا: "عندما تنظر إلى مجلس الوزراء، فإن جميع أعضاء الحكومة شنوا حربًا فعلية على الشعب والمجتمع".



وأضاف أنه يوجد لدينا وزير داخلية، أقل ما يوصف به أنه هزلي وكارثي، فبدلًا من الاهتمام بالمسألة الأمنية، فهو يهتم أكثر بجر المجتمع بصورة مستمرة نحو العنف، حيث نراه دائما ينمي العداء والعداوة.