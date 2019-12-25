أكرم حسني وشيكو يسجلان أغاني مسرحية "عطل فني"

يواصل الفنان أكرم حسني، استعدادته لعرض مسرحيته الأولى "عطل فني"، مع كل من الفنان هشام ماجد، وشيكو.



ويقوم الثلاثي حاليًا بتسجيل أغاني المسرحية داخل إحدى الاستوديهات، وذلك استعدادًا لعرضها يوم 8 إلى 12 يناير المقبل، وتعرض على مسرح "بكر الشدي" البوليفارد.



المسرحية تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



"عطل فني"، بطولة أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، آيتن عامر، نشوى مصطفي، إسماعيل فرغلي، وأوتاكا، وهي من إنتاج أمير طعيمة، وAT Media، ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

