نائب محافظ الجيزة تتفقد مدينة الطالبات بالمهندسين (صور)

استهلت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أولى جولاتها الميدانية بزيارة لمدينة الطلبة والطالبات بالمه‍ندسين للوقوف على سير منظومة العمل بالمدينة والإطلاع على المجهودات التى تبذل على أرض الواقع وسبل تطوير الخدمات المقدمة لهم.



وتفقدت عبدالحليم، مسرح المدينة ومكتبتها الثقافية، ثم مطاعم المدينة ووحدات الإقامة؛ للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمقيمين بالمدينة كما التقت عددا من الطلاب والطالبات واستمعت لآرائهم وأبرز المعوقات التى تواجههم.



ووجهت نائب المحافظ باستمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، والعمل على توفير سبل الراحة اللازمة لهم فى ظل التوجيهات العامة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



كما التقت أحد الطلاب الموهوبين فى العزف على الناى واستمعت إلى مقطوعة موسيقية قام بعزفها، مؤكدة أهمية تنمية الجوانب الثقافية والفنية والرياضية للطلاب وتكريم الموهوبين منهم؛ لتحفيزاهم على مواصلة تفوقهم وذلك فى إطار فاعليات خطة الأنشطة الطلابية التى تنفذها المدينة.



رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة داخل المدينة حمدى الديب، مدير عام المدينة، وأحمد حمدى الأشهب مدير المدينة.