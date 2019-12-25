تركيا تشرعن انتهاك سيادة ليبيا (فيديو)

تواصل تركيا تحدي المجتمع الدولي ودول جوار ليبيا، فيعمل البرلمان التركي على مشروع قانون يتيح نشر قوات تركية في ليبيا.

المتحدث باسم الرئاسة التركية أكد، وفقا لمقطع فيديو لقناة "مداد نيوز" السعودية، عمل البرلمان على مسودة قانون تتيح إرسال قوات إلى ليبيا وأضاف أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة السراج لقتال الجيش الوطني الليبي.

تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية لحكومة السراج رغم الحظر المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا ومذكرة تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية تتيح لتركيا السيطرة على ثروات ليبيا في المتوسط اعتبرتها اليونان ومصر وقبرص انتهاكا للقانون الدولي.