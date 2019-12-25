هاني مهنى يكشف حقيقة خطوبة ابنته على الفنان أحمد خالد صالح

كذّب الموسيقار الكبير هاني مهنى الأربعاء، ما نشره بعض المواقع الإخبارية بشأن خطوبة ابنته هنادي

على الفنان أحمد خالد صالح, واصفًا مثل هذه الأخبار بأنه اجتهاد شخصي.



وقال هاني مهني، لـ«الدستور»، إن هذا الكلام غير حقيقي، وما كُتب هو مجرد اجتهاد شخصي من قبل كاتب هذه المعلومات التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.



كانت تقارير إخبارية خرجت لتؤكد خطوبة هنادي هاني مهنى على الفنان أحمد خالد صالح الجمعة المقبل في جو عائلي, وهو ما نفاه الموسيقار الكبير لـ«الدستور».



وتنتظر هنادي عرض فيلمها الجديد "بنات ثانوي" بداية العام المقبل، حيث يشاركها دور البطولة جميلة عوض وهدى المفتي ومحمد الشرنوبي، كما ينتظر أحمد خالد صالح استكمال مشاهده في فيلم شريط 6 مع خالد الصاوي.