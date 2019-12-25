الملكة إليزابيث تشارك حفيدها صنع حلوى عيد الميلاد

نشرت صفحة العائلة المالكة ببريطانيا، فيديو للأمير جورج بصحبة والده دوق كامبريدج، يصنعان حلوى عيد الميلاد في قصر باكنجهام كجزء من مبادرة الفيلق الملكي البريطاني.



وشهد المقطع الذى نشر بحساب العائلة عبر "إنستجرام"، مشاركة الملكة إليزابيث وزوجها الأمير جورج، في صنع حلوى عيد الميلاد، في جو عائلى بهيج.



كما نشر حساب العائلة المالكة أيضًا، تدريب الأمير جورج على ترانيم عيد الميلاد، والتي من المقرر أن يشارك فيها.



وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، حيث علق البعض: "ولد رائع وعائلة سعيدة" فيما علق البعض على مشاركة الأجداد اهتمامات الأطفال من خلال مشاركة الملكة إليزابيث وزوجها.



وكانت قد شاركت الملكة إليزابيث العاملين بالقصر الملكى باحتفالات عيد الميلاد، من خلال توزيع عدد من الهدايا قدرت بـ 30.000 جنيه إسترلينى، حيث تعتبر عادة تقوم بها كل عام.