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عالم

المعارضة السورية تنفى نقل مقاتلين إلى ليبيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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نفت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة إرسال مقاتلين إلى ليبيا، معتبرة أن مهمتها الدفاع عن الأرض والشعب السوري.

وقالت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الأربعاء: "ننفي نفيًا قاطعًا إرسال أي من قواتنا وتشكيلاتنا العسكرية الى ليبيا".

وأضاف البيان: "أولويتنا في الجيش الوطني السوري هي حماية أهلنا من النظام وداعميه الروس والإيرانيين والأحزاب الانفصالية المرتبطة به التي تريد تمزيق الوطن".

وأكد: "أننا باقون على أرضنا والدفاع عن شعبنا في وجه الهجمة الروسية التي فرضها اختلال موازين القوى على الأرض، باذلين ما نستطيع في الذود عن الشعب المثابر وسورية الحرة".

وتناقلت وسائل إعلام عربية، خلال اليومين الماضيين، نقل حوالي ألف مقاتل من الجيش الوطني السوري المعارض إلى ليبيا للقتال الى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليًا ضد قوات المشير خليفة حفتر (قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي).

وتسيطر قوات الجيش الوطني على مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي إضافة إلى مناطق رأس العين وتل أبيض شرق الفرات.

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