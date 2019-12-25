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سجى كمال.. بطلة كرة القدم السعودية وجميلة السوشيال ميديا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:55 م
سجى كمال
سجى كمال
سارة ساويرس
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تشارك السعودية سجى كمال، صاحبة الأرقام القياسية، جمهورها المحب للرياضة والموسيقى، أحدث إطلالتها بجوار السيارات ذات الطرز القديمة، وإنجازاتها الرياضية، حيث شاركت مؤخرًا في موسم الرياض، وظهرت بإطلالة كاجول وسط رواد الموسيقى العالمين، فنالت إعجاب عدد كبير من النساء السعوديات.

من هي سجى كمال؟

عشقت كرة القدم منذ صغرها، وطالما حلمت بأن تسجل أرقامًا غير مسبوقة بهذه اللعبة التى كانت حكرًا على الرجال، ولكن ذلك تعارض مع مجتمعها المحافظ الذي نشأت فيه، بمحافظة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ولكن هذا لم يمنعها فى مواصلة حلمها.


صاحبة الرقم القياسي في موسوعة "جينيس"

سعت الفتاة السعودية وراء شغفها، فلم تستسلم لعدم وجود فريق نسائي سعودي حينها، فقررت السفر للمشاركة ضمن فرق كرة القدم العربية والعالمية، فمن البحرين إلى الإمارات وحتى أمريكا، وبريطانيا، تضع في كل فريق تذهب إليه بصمتها الخاصة حبًا في الساحرة المستديرة.

وفي خطوة غير مسبوقة، سجلت سجى رقمًا قياسيًا في موسوعة "جينيس" بعد مشاركتها مع مجموعة من النساء، عددهن 30 لاعبة، في مباراة لكرة القدم تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من 20 جنسية مختلفة، على قمة جبل كليمنجارو عام 2017، فكانت المباراة الأكثر شهرة.


النساء والرياضة.. هل تتحقق المساواة؟

كان لدراسة سجى 5 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، بمجال العلوم السياسية والدولية وإدارة الأعمال، أدت دورًا كبيرًا في زيادة وعي الفتاة السعودية بأهمية تواجد النساء في المجال الرياضي.

خلال حديثها مع وكالة "CNN"، ترى سجى أنه لم يكن هدفها تسجيل رقم قياسي وحسب، لكن كان الهدف هو تسليط الضوء على قضية المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي له دور كبير فى نشر الوعي حول حقيقة أن النساء في المجال الرياضي، والرياضيات الإناث غير متساويات في الأجر عالميًا.

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