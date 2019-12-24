مصطفى فهمي وزوجته يحتفلان بعيد الميلاد إلى جانب شجرة الكريسماس

احتفل الفنان مصطفى فهمي، وزوجته الإعلامية فاتن موسى، بعيد الميلاد المجيد إلى جانب شجرة الكريسماس.



ونشرت فاتن صورا من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد مجيد للجميع".



يذكر أن قصة الحب بين "فهمي" وفاتن موسى، جاءت بعد عدة لقاءات تليفزيونية بينهما كان أولها هو لقاءه به عندما كان في دبي، ومن ثم توالت اللقاءات حتى ضافها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن ثم اعترف بحبه لها وهي أيضًا كانت تبادله هذا الشعور منذ زمن بعيد.



وكان ظهورهما لأول مرة سويًا، بعد زواجهما على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعلى الرغم من أن فاتن تصغر الفنان مصطفى فهمي بحوالي 20 عامًا إلا أنهما شكلا زواجًا سعيدًا.

