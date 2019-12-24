بلاغ جديد من أحمد عاشور ضد بدرية طلبة

أقام السيناريست أحمد عاشور جنحة سب وقذف بمحكمة جنح الهرم، ضد الفنانة بدرية طلبة، وتحدد لها جلسة الثلاثاء 4-2-2020، وذلك على واقعة سبه وقذفه والتحقير من شأنه أمام عدد من الصحفيين والإعلاميين.



جاء ذلك لاعتراضها عن إقامته دعوى مستعجلة طالب فيها بوقف مسرحية "ريا وسكينة تاني" التي تقوم بدرية بإنتاجها، بعد أن اتهمها هي وزوجها المؤلف مصطفى سالم والمخرج حسام الدين صلاح، بسرقة فكرة فيلمه "براءة ريا وسكينة" الذي يصور حاليًا بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، أحمد فلوكس، وإخراج عبدالقادر الأطرش.



وتضمنت الجنحة ثلاثة عشر مقطعًا صوتيًا بصوت بدرية، تقوم فيها بسبه وقذفه أمام جموع من الزملاء الصحفيين، وقد قدمها عاشور إلى المحكمة لإثبات الواقعة.

