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مقتدى الصدر: إقرار قانون البرلمان انتصار للشعب ونكبة للفاسدين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:19 م
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
محمد عمر
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أشاد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، بإقرار مجلس النواب العراقي اليوم قانون الانتخابات الجديد معتبرا أن ذلك نصرا كبيرا للشعب العراقي.

وقال الصدر في بيان مساء اليوم الثلاثاء، عبر صفحته على موقع تويتر، إنه اليوم تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم.

وطالب الصدر بأن يكون تشكيل المفوضية الخاصة بالانتخابات شريفا ونزيها وانه لن يقبل بغير ذلك.

واعتبر الصدر زعيم كتلة سائرون الأكبر في البرلمان العراقي أن القانون الجديد سيقصي الأحزاب الفاسدة من المشهد السياسي.

ويتيح قانون الانتخابات الجديد اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا بجانب القوائم الحزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.

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