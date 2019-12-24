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حسمها العلم.. المكرونة سريعة التحضير تصيب بالسرطان

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:58 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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ترتبط المكرونة سريعة التحضير بالسكتة الدماغية والسكري وزيادة الوزن وحتى السرطان حسب الدراسات.

والمكرونة سريعة التحضير هي طبق مريح ولذيذ ومشهور في جميع أنحاء العالم، حيث تعد الصين المستهلك الأول عالميًا، والولايات المتحدة في المرتبة السادسة في مبيعات المكرونة الفورية، حيث تم بيع 4.1 مليار وحدة في عام 2017.

فوفقًا لما ذكره موقع " healthyandnaturalworld" الطبي، فقد أظهرت الدراسات أن تناول المكرونة سريعة التحضير يرتبط بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وربما السرطان.

وإذا نظرنا إلى تكوين المكرونة سريعة التحضير، يصبح واضحًا من أين يأتي الخطر، فهي غنية بالدهون، غنية بالملح، غنية بالسعرات الحرارية، وتتم معالجتها.

أوضح الباحثون، أن المكرونة سريعة التحضير تحتوي أيضًا على ثلاثي بوتيل هيدروكينون (TBHQ)، وهو مادة حافظة كيميائية تأتي من صناعة البترول.

وأظهرت عدد من الدراسات، أن التعرض المطول لجرعات عالية من TBHQ قد يكون مسرطنًا، الأمر الذى كشفه الباحثون من خلال الأبحاث.

وحددت إدارة الأغذية والعقاقير حدًا يصل إلى 0.02٪ من إجمالي الزيوت في الأغذية لتكون آمنة على الصحة العامة.

واكتشف الباحثون، مادة أخرى يحتمل أن تكون سامة والتي توجد في المكرونة سريعة التحضير هي الغلوتامات أحادية الصوديوم.

وأوضح الباحثون، أن غلوتامات الصوديوم ترتبط مع السمنة، واضطرابات التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى التأثيرات السمية العصبية وآثاره الضارة على الجهاز التناسلي.

وفي دراسة أجريت في كوريا الجنوبية، التي لديها أكبر عدد نصيب للفرد من المستهلكين المكرونة الفورية في العالم، بدأت نسبة أعلى من الكوريين في تطوير ظروف مثل أمراض القلب والسمنة.

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