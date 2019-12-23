بعد تغريدته لصلاح.. تامر أمين لـ أفيخاي أدرعي: "شخص سمج"

عبر الإعلامي تامر أمين، عن استيائه من التغريدة التي وجهها أفيخاي أدرعي، المتحدث باللغة العربية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي دعا فيها اللاعب محمد صلاح للعب في إسرائيل.



وقال تامر أمين، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "مالك أنت يا عم الحاج لك علاقة بالقصة، محمد صلاح بيلعب في نادي ليفربول وفاز فريقه ببطولة كأس العالم للأندية، ما دخل إسرائيل في ذلك؟".



ووصف تامر أمين، تغريدة أفيخاي بالسماجة، ورد على تغريدته قائلًا: "لا يا خويا مش هيلعب هون لحد ما إنتوا تفلوا من هون".



ووجه رسالة خاصة للاعب محمد صلاح جاء فيها: "مليون مبروك يا بو صلاح وشد حيلك ومتسمعش كلام العزول وإن شاء الله نباركلك عن قريب بإذن الله بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثالث على التوالي".



وكان أفيخاي، قد قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "أهنئ محمد صلاح بمناسبة فوز فريقه ليفربول في كأس العالم للأندية 2019، في قطر".



وأضاف: "كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في إسرائيل عن قريب".

