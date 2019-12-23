تامر أمين للمشككين في وطنية صلاح: "نقبكم طلع على شونة"

رد الإعلامي تامر أمين، على من وصف التفاف محمد صلاح بعلم مصر عقب التتويج ببطولة كأس العالم للأندية مع فريقه، بالدوحة، بأنه دليلًا على وطنيته، متسائلًا: هل كان هناك شك في وطنية محمد صلاح.



وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "محمد صلاح التف بالعلم أم لا فهو مصري ويحب مصر حتى النخاع ومع الدولة المصرية قلبًا وقالبًا وفي أكثر من موقف عندما احتاجته مصر أثبت أنه معها ويكفي المواقف الكثير الخيرية والاجتماعية التي يقوم بها قبل الرياضة".



وتابع: "بقول للي بينفخوا في النار نقبكم طلع على شونة".



وفاز محمد صلاح، مع فريق نادي ليفربول الإنجليزي ببطولة كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.



ويعد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم للأندية.

