أشرف عبدالباقي يخوض بطولة "الكوخ المحترق" مع مجموعة أطفال.. التفاصيل

بدأ الفنان أشرف عبدالباقي، تصوير مسلسل "الكوخ المحترق"، عن ألغاز "المغامرون الخمسة"، وذلك برفقة مجموعة من الأطفال.



واختار أشرف عبدالباقي، 5 أطفال من المسابقة التي أطلقها قبل أيام عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، لاختيار أطفال موهوبين من الجنسين.



مسلسل "الكوخ المحترق"، للكاتب الراحل محمود سالم، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف، وإنتاج وورك شوب للإنتاج الفني.



وكشف أشرف عبدالباقي عبر صفحته عن أسماء الأطفال الذين يشاركوه في العمل بعد نجاحهم في المسابقة وهم علي صالح، لي لي شعلان، معاذ عمرو، ويتن رمضان ومثاد أبو المجد.



المسلسل الجديد سيتم عرضه عبر قناة "وورك شوب" على YouTube، وستكون مدة الحلقة 5 دقائق فقط.

