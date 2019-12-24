حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:53 ص
نور أيمنطباعة
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
برج الحمل
مهنيًا: لن يعاكسك الحظ هذا اليوم أو يدخلك في مأزق أو في مشكلة أو في تصرف خاطئ وكلام قاسٍ.
عاطفيًا: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.
صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي.
برج الثور
مهنيًا: كن عادلًا ومنصفًا مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به.
عاطفيًا: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية.
صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل.
برج الجوزاء
مهنيًا: وجود القمر في القوس في مواجهة برجك يطرح بعض المسائل الماضية ويجعلك تواجه قضية إدارية وتضطر إلى إخفاء معلومات أو وثائق.
عاطفيًا: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه.
صحيًا: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم.
برج السرطان
مهنيًا: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.
عاطفيًا: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتمًا سيتفهمها ويستوعب الأمر.
صحيًا: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتينات.
برج الاسد
مهنيًا: تدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات.
عاطفيًا: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقًا.
صحيًا: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جدًا.
برج العذراء
مهنيًا: تحذّرك تأثيرات القمر من برج القوس من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلًا قد تبقيك في حال من اللاستقرار.
عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث.
صحيًا: حين تعود من عملك إخلع عنك همومه ومشاكله وارتد ملابس الرياضة وانطلق.
برج الميزان
مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة.
عاطفيًا: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجددًا بعد فتور العواطف.
صحيًا: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى.
برج العقرب
مهنيًا: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.
عاطفيًا: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك.
صحيًا: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفّر قسمًا كبيرًا منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.
برج القوس
مهنيًا: قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيدًا.
عاطفيًا: تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعًا لك وتثير علاقتك به بعض الحساسيات.
صحيًا: آلام جانبية وميل إلى استهلاك الأدوية بكثافة وفي غير محلها.
برج الجدي
مهنيًا: حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعورًا بالإحباط ينعكس سلبًا على معنوياتك ويظهرك عاجزًا.
عاطفيًا: كوكب الحب يكسبك جاذبية نادرة ويفتتح دورة من الدعوات والمناسبات الحلوة، وقد تحمل إليك الأفلاك مفاجأة.
صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه.
برج الدلو
مهنيًا: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.
عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.
صحيًا: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.
برج الحوت
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا مفاجئًا وطارئًا ويؤسس لسفر او العلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات ايجابية مناصب.
عاطفيًا: ينتقل فينوس إلى برج الجوزاء، فيتغير المناخ العاطفي إلى الأفضل وتصبح أكثر تناغمًا مع المحيط وتثير انتباه الشريك.
صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات انتبه.
برج الحمل
مهنيًا: لن يعاكسك الحظ هذا اليوم أو يدخلك في مأزق أو في مشكلة أو في تصرف خاطئ وكلام قاسٍ.
عاطفيًا: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.
صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي.
برج الثور
مهنيًا: كن عادلًا ومنصفًا مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به.
عاطفيًا: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية.
صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل.
برج الجوزاء
مهنيًا: وجود القمر في القوس في مواجهة برجك يطرح بعض المسائل الماضية ويجعلك تواجه قضية إدارية وتضطر إلى إخفاء معلومات أو وثائق.
عاطفيًا: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه.
صحيًا: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم.
برج السرطان
مهنيًا: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.
عاطفيًا: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتمًا سيتفهمها ويستوعب الأمر.
صحيًا: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتينات.
برج الاسد
مهنيًا: تدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات.
عاطفيًا: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقًا.
صحيًا: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جدًا.
برج العذراء
مهنيًا: تحذّرك تأثيرات القمر من برج القوس من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلًا قد تبقيك في حال من اللاستقرار.
عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث.
صحيًا: حين تعود من عملك إخلع عنك همومه ومشاكله وارتد ملابس الرياضة وانطلق.
برج الميزان
مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة.
عاطفيًا: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجددًا بعد فتور العواطف.
صحيًا: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى.
برج العقرب
مهنيًا: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.
عاطفيًا: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك.
صحيًا: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفّر قسمًا كبيرًا منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.
برج القوس
مهنيًا: قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيدًا.
عاطفيًا: تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعًا لك وتثير علاقتك به بعض الحساسيات.
صحيًا: آلام جانبية وميل إلى استهلاك الأدوية بكثافة وفي غير محلها.
برج الجدي
مهنيًا: حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعورًا بالإحباط ينعكس سلبًا على معنوياتك ويظهرك عاجزًا.
عاطفيًا: كوكب الحب يكسبك جاذبية نادرة ويفتتح دورة من الدعوات والمناسبات الحلوة، وقد تحمل إليك الأفلاك مفاجأة.
صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه.
برج الدلو
مهنيًا: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.
عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.
صحيًا: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.
برج الحوت
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا مفاجئًا وطارئًا ويؤسس لسفر او العلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات ايجابية مناصب.
عاطفيًا: ينتقل فينوس إلى برج الجوزاء، فيتغير المناخ العاطفي إلى الأفضل وتصبح أكثر تناغمًا مع المحيط وتثير انتباه الشريك.
صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات انتبه.