اقتصادى يعلق على تقرير "التحدى والإنجاز" الصادر عن "المالية"

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، على تقرير "التحدي والإنجاز" الصادر عن وزارة المالية والذي يفيد بأن عام 2019 جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي، قائلا، إن التقرير أوضح الوضع الاقتصادي في مصر عام 2019.



وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن مبادرة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر منذ عام 2016، بدأنا نجني ثمارها في نهايات 2018 وبداية 2019.



وأوضح أن الأرقام والمؤشرات، بالإضافة إلى الإشادات الدولية التي جاءت من ثمانى جهات دولية، تؤكد مدى تحسن الوضع الاقتصادي على رأسهم البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، تتمثل في انخفاض عجز الموازنة المصرية وتقليل التشوهات التي كانت متواجدة في الموازنة.



كما بيّن أن قياسات التقرير مبنية على المؤشرات الاقتصادية التي تحققت في الدولة المصرية بمعدل نمو وصل إلى أكثر من 5.6 %، بالإضافة إلى الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 45.3 مليار دولار، كما وصلت حجم الاستثمارات التي تحققت على أرض الواقع إلى 7.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تحسن السياسات النقدية.

