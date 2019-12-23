وزيرة الهجرة تكشف خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها أجرت اليوم اجتماعين، أحدهما مع وزير التربية والتعليم، والآخر مع وزير الشباب والرياضة.



وأضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، إنه بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الهجرة، في منتدى شباب العالم، بالعمل على مبادرة "مراكب النجاة"، تم التواصل مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري للعمل على حملة توعية التلاميذ بخطورة الهجرة غير الشرعية.



وبينت "مكرم" أن حملة مراكب النجاة، تهدف إلى خلق فرص بديلة للشباب، والاهتمام بالتدريب على الحرف الفنية والمشروعات الصغيرة، فضلًا عن الاهتمام بالتعليم الفني، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.



وتابعت: "طلبت من وزارة التربية والتعليم إضافة مواد تتعلق بتوعية التلاميذ بخطورة الهجرة غير الشرعية"، موضحة أن التعليم إحدي الركائز التي سيتم الاعتماد عليها في مواجهة هذه الظاهرة.

