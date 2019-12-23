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الجندي: الرجل الذي يضرب امرأة يتبع "دينًا" غير الإسلام

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:38 م
خالد الجندي، عضو
خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون
رباب الأهواني
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قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يضرب ولم يشتم سيدة أبدا.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الرجل الذي يعتقد أن حقه في الإسلام هو أن يضرب امرأة، فلا بد أنه يتبع دينا آخر غير دين الإسلام وسنة أخرى غير سنة النبي محمد.

وأوضح أن نساء النبي، صدر منهن ما يستوجب التأديب، والعقوبة، والحزن والغضب والخصومة، لافتا إلى أنه حدث بين النبي وزوجاته ما يحدث في أي بيت.

وتابع: "النبي من حزنه من زوجاته، تركهم وذهب إلى كوخ، وكان سبب حزنه، مطالبة نسائه بمال الزكاة، وكانت مطالبتهم للزكاة رغبة منهن في العيش، حيث كان يمر عليهم الهلال والهلال ولا يوجد طبخة تُطبخ في المنزل".

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