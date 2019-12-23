شاهد.. جثمان رئيس أركان الجيش الجزائري داخل أحد المستشفيات

تداول نشطاء جزائريون مساء اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من المستشفى تظهر جثمان الراحل الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، بعد أن وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة.



وكانت وزارة الدفاع الجزائرية عبرت عن خالص تعازيها في وفاة صالح، مشيرة إلى أنه هو مجاهد صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد.



وقالت الوزارة في بيان إن تضحيات الفقيد ما انقطعت منذ أن التحق بصفوف جيش التحرير الوطني الذي ترعرع في أحضانه وتشرَّب منه جنديًا فضابطا فقائدًا مجاهدًا.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق اليوم وفاة رئيس أركان الجيش إثر أزمة قلبية ألمت به.