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تفاصيل اختيار أعضاء المفوضية العليا للانتخابات في العراق

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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أجرى مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، قرعة لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المبكرة في البلاد، معلنا فوز سبعة قضاة.

ووفقًا للقرعة، تم اختيار كل من القضاة عباس فرحان، وجليل عدنان، وعامر موسى، وفياض حسين، وعلي رشيد، ومستشاري الدولة أنعام ياسين، وفتاح محمد، كأعضاء لمجلس المفوضية، وذلك وفقًا لشبكة "رووداو" الكردية بالعراق.

كما فاتح القضاء العراقي مجلس القضاء في إقليم كردستان؛ لإرسال مرشحين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون، لتمثيل محافظات إقليم كردستان.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، تقسيم المناطق الاستئنافية إلى مجموعتين وتجرى القرعة؛ لاختيار المرشحين الخمسة القضاة إلى مجموعتين، وذلك اعتراضا على تواجد القضاة في مفوضية الانتخابات، كون مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة.

وتنص المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في مطلع الشهر الجاري على أن يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وهم:

أولا: خمسة من قضاة الصنف الأول، يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية.

ثانيا: اثنان من قضاة الصنف الأول، يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين، يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كردستان، مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم.

ثالثا: اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين، والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

رابعا: اختيار المذكورين في البنود، الأولى والثانية، بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى، بحضور ممثل الأمم المتحدة، ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات.

خامسا: يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين الأعضاء التسعة.

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