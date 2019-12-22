الدفاع الجوي السوري يحبط هجوما إسرائيليًا على دمشق

تصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري، مساء اليوم الأحد، لصواريخ قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة أطلقتها مقاتلات إسرائيلية، تجاه العاصمة دمشق.



وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة.



واسقطت المضادات الجوية للجيش السوري في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة، كما تصدت وحدات من الجيش السوري لطائرات مسيّرة فوق مطار حماة العسكري.



وتستهدف دولة الاحتلال الإسرائيلي من وقت لآخر مناطق داخل سوريا بزعم استخدام إيران والميلشيات الموالية هذه المناطق في التخطيط لهجمات ضد دولة الاحتلال.



ولم تتبنى دولة الاحتلال حتى الآن الهجوم كما لم تعلن السلطات السورية حتى الآن عن وقوع أية خسائر مادية أو بشرية خلال التصدي للهجوم.