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عالم

طبيب بريطانى يتوقع زراعة أول رأس بشرية فى 2030

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:37 ص
جريدة الدستور
أبوزيد على
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يزعم طبيب جراحة الأعصاب السابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا "بروس ماثيو" (NHS ) أنه يمكن إجراء أول عملية زرع رأس إنسان على الإطلاق خلال العقد المقبل، وسيعتبر ذلك إعجاز طبي غير مسبوق يتمثل في نقل وعي شخص إلى جسم آخر.

وأشار "ماثيو"، وهو خبير سابق في جراحة المخ والأعصاب في مستشفى جامعة هال التعليمية، إلى أنه يعتقد أن الجراحين لن يضطروا إلى زرع رأس شخص، بل يضعون الحبل الشوكي بأكمله في جسم شخص آخر.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن الدكتور "ماثيو" اكتشف الفكرة وهو يعمل على رواية خيال علمي مع مؤسس معهد المستقبليات مايكل لي.

وتابعت الصحيفة أن الفكرة التي ناضل من أجلها العلماء الذين سعوا من أجل جعل عمليات زرع الرأس حقيقة من خلال قطع الحبل الشوكي، وهي فكرة وصفها السيد ماثيو، الذي أجرى أكثر من 10000 عملية جراحية، بأنها "سخيفة تمامًا".

وأضافت الصحيفة أن التطورات في جراحة الأعصاب والروبوتات وزرع الخلايا الجذعية تشير إلى أنه من الممكن إعادة ربط الحبل الشوكي بالكامل، ورأس الإنسان بجسم آخر في عام 2030.

وأقترح بروس ماثيو البدء في تنفيذ تجارب على فكرته من الآن، مبررًا ذلك بوجود رؤوس آلاف الأشخاص المتبرعين التي في حالة تجمد عميق، بالإضافة إلى وجود شركات ممولة، تؤمن في إمكانية إيقاظهم من بين الأموات.

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