"بعد ما شاب ودوه الكُتّاب".. تفاصيل قيادة لبلبة دراجة نارية فى "كازابلانكا"

كشفت الفنانة لبلبة، تفاصيل قيادتها دراجة نارية للمرة الأولى في فيلم "كازابلانكا"، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.



وقالت لبلبة خلال تكريمها في مهرجان "دير جيست"، والذي عرضه برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "mbc 4": "علموني موتوسيكل، وذهبت إلى مدرسة لتعليم قيادة الموتوسيكلات، وأخذت حصص، بعد ما شاب ودوه الكتاب، وكان مشهد صعب جدًا".



فيلم "كازابلانكا"، من بطولة الفنان أمير كرارة، وغادة عادل، وإياد نصار، وعمرو عبدالجليل، وخالد إرجنش، وأحمد داش.



وتدور أحداث الفيلم حول الشخصيات الإجرامية والسلبية المتواجدة داخل منطقة محددة في المجتمع، مع تناولها في إطار أكشن تشويقي، والفيلم تأليف هشام هلال، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور.