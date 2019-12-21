عمرو دياب يشعل الأجواء في "ميدل بيست" بالسعودية.. صور

أحيا الفنان عمرو دياب، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست الموسيقي، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



وتألق عمرو دياب، خلال الحفل بباقة مميزة من أهم وأفضل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



وشهد الحفل حضور عدد كبير من جمهور عمرو دياب، ونجوم الفن في الوطن العربي.



وشارك عمرو دياب، خلال الحفل الفنان راشد الماجد، وحقق حفل الثنائي نجاحًا كبيرًا إلى جانب الـ dj المرافق لهما في الحفل.

