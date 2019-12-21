ناجي شهود: القوات البحرية لديها تعليمات بقطع الإرهاب وإمداداته

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر تتخذ قراراتها وفقا لرؤيتها ومصالحها في المنطقة.



وأضاف "شهود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، مع الإعلامي أحمد موسى، أن القوات البحرية المصرية لديها تعليمات واضحة بقطع الإرهاب وإمداداته.



كما أوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن المياه الإقليمية تمثل حقوقا لمصر ولا تفريط فيها، مشيرا إلى أن الديكتاتور أردوغان يجند جماعة الإخوان الإرهابية لخدمة مصالحه.



وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع كل ما يحدث بالتفصيل والمعلومات الدقيقة بالبحر المتوسط.

