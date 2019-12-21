الجندي: "البيوت التي تهان فيها المرأة لا تصلح لإنتاج الرجال"

استنكر خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نصيحة الشيوخ للسيدات ومطالبتهم بالصبر دائمًا على الإهانة من أزواجهم، قائلًا: "إن الشيوخ لا يملكون غير كلمة اصبري".



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أنه شيء جيد أن يتم نصيحة المرأة بالصبر على زوجها، متسائلا: "من المفترض أن تصبر إلى متى يا فضيلة الشيخ، وهل الشرع الإسلامي لا يمتلك سوى كلمة "اصبري يا أختاه".



وتساءل: لماذا لا يُقال للرجل اصبر ولا تضربها، اصبر ولا تهينها، اصبر ولا تتخطى حدود الأدب والاحترام معها، متابعًا: "الكل بيجي على الحيطة المائلة".



وشدد على أنه لا صبر لو تحطمت الكرامة، ولا صبر لو تبعثرت عزة النفس، ولا صبر على قتل الإنسانية، مؤكدًا أن البيوت التي تهان فيها المرأة لا تصلح لإنتاج الرجال.

