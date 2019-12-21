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أكرم حسنى برفقة عمرو دياب فى الطائرة.. (صورة)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:00 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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شارك الفنان أكرم حسني متابعيه، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة له برفقة الفنان عمرو دياب، من داخل الطائرة أثناء توجههما للسعودية.

وعلق أكرم حسني على الصورة قائلًا: "متحمس جدًا لحضور حفلة ميدل بيست مع عمرو دياب في الرياض"، ومن المقرر أن يؤدي عمرو دياب حفلا غنائيًا الليلة ضمن فعاليات "مديل بيست"، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، وذلك وسط حضور كبير من النجوم والجمهور، وأكثر من 200 dj.

ويشارك عمرو دياب، خلال الحفل الفنان السعودي راشد الماجد، ومن المتوقع أن يشهد الحفل عددًا كبيرًا من أغانيهما، وكان عمرو دياب قد أحيا يوم 14 ديسمبر الجاري حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية على مسرح أبوبكر سالم بالرياض.

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