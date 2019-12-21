مأساة مصابة بسرطان الفك تقبع في سجون أردوغان

كشف عمر فاروق جرجرلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عن تدهور الحالة الصحية لمعتقلة في سجون الرئيس رجب طيب أردوغان مصابة بالسرطان.



وشرح عمر فاروق، حالة عائشة أوزدوغان، المصابة بمرض السرطان، وخضعت لعملية جراحية، ومن المقرر أن تخضع لعمليات آخرى.



وقال أوغلو: "هذه السيدة مصابة بسرطان الفك، وانتشر المرض نحو عينيها، وخضعت لعملية كبيرة، وستخضع لعملية كبرى مجددًا، لكنّ النظام اعتقلها لأسباب سياسية، وغالبًا ما ينفذ رجال النظام سياسات إبادة جماعية".



وناشد جرجرلى أوغلو، الجميع، بالإفراج الصحي عن المعتقلة، إذ تقبع في سجن أنطاليا، موضحًا أن هناك جرائم وحشية تتم بسبب تسييس القضاء الواقع تحت قبضة السلطة التنفيذية.