دانى ألفيس يغنى مع تامر حسنى "عايزين نولع الدنيا".. فيديو

نشر النجم البرازيلي لكرة القدم داني ألفيس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو يجمعه مع المطرب المصري تامر حسني وهو يغني معه باللهجة المصرية "عايزين نولع الدنيا"، وهي جزء أغنية تامر حسني لفيلم "فلوس"، والمقرر طرحة فى السينمات خلال موسم منتصف العام.وفي ختام الجولة السياحية لـ"داني"، في مصر، وجه الشكر لرجل الأعمال تامر وجيه على دعوته لزيارة مصر والتمتع بأثارها العريقة مغردًا عبر حسابه بـ"انستجرام"، قائلا: "We love Egypt".وزار النجم البرازيلي داني ألفيس، بصحبة زوجته عارضة الأزياء جوانا سانز، المتحف المصري، والتقطا مجموعة من الصور التذكارية.كما زار "ألفس" وزوجته، أيضًا في وقت سابق، منطقة الأهرامات، وكان في استقبالهما أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم.