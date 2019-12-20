"أديب" من مهرجان "ميدل بيست" بالرياض: "يادي الأهلي ورانا ورانا"

استطلع الإعلامي عمرو أديب، خلال جولة لبرنامجه الحكاية، المذاع على فضائية mbc مصر، آراء الجمهور السعودي والوافد إلى المملكة السعودية في مهرجان "ميدل بيست"، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية حاليًا، وهو مهرجان ترفيهي بالدرجة الأولى يشبه موسم الرياض.



وشارك أحد المصريين برأيه في البرنامج حول مهرجان "ميدل بيست"، قائلا: "ما نراه في السعودية هذه الأيام لم نره من قبل"، موجهًا الشكر للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة السعودية على الجهود الكبيرة التي يبذلها في مجال الترفيه.



وداعب المشارك المصري، الإعلامي عمرو أديب قائلا:" وأحب أقول ربنا يبارك لنا في الأهلي ويكون في عون الزمالك".



ليعلق أديب:" يادي الأهلي هو ورانا ورانا".