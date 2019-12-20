التعليم العالي تطلق حملة "ادرس في مصر" (فيديو)

نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، فيديو لحملة "ادرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي لتشجيع جميع طلاب العالم على الدراسة.



وتضمن الفيديو التسويقي للحملة، مشاهد من داخل الجامعات المصرية، ومدى التطور الذي تشهده، مع توضيح أن مصر تعمل على إنشاء عدد كبير من الجامعات التكنولوجيا، والاستعانة بالأساليب الحديثة في التعلم.



وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في إحدى جلسات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن مصر حريصة على عقد توأمة مع أحدث جامعات العالم للاستفادة من التكنولوجيا، كما اقترح الرئيس تأسيس إطلاق منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والبحوث بمدينة العلمين الجديدة في 2021.