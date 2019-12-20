"ميرور": جونسون يواصل إتمام أهدافه لـ"بريكست"

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، إن عملية تصويت النواب على مشروع "بريكست" تمر بسهولة في البرلمان، في أعقاب خطاب بوريس جونسون، رئيس الوزراء أمام البرلمان، وإعلانه تنفيذ "البريكست" في موعده في يناير المقبل، حتى وإن لم يتم الاتفاق على مشروع قانون الانفصال.



وحسب الصحيفة البريطانية، فقد أغضب جونسون بعض النواب من خلال تجريدهم من مزيد من السيطرة على البرلمان حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أصبح لديه أغلبية قوية عقب فوزه في الانتخابات التشريعية الماضية.



وفي حديثه في مجلس العموم، قال جونسون إنه يجب ألا يُنظر إلى مشروع القانون على أنه انتصار لحزب أو فصيل واحد، مضيفا: "هذا هو الوقت الذي نتحرك فيه ونتجاهل العادات القديمة، أمامنا الرحيل أو البقاء"



وأضاف: "لقد حان الوقت للعمل معًا كأمة واحدة مجددة، مليئة بثقة متجددة في مصيرنا القومي، وعقد العزم على الاستفادة من الفرص التي تكمن الآن أمامنا".



وفي السياق ذاته، ألمح جونسون، خلال كلمة له في البرلمان، إلى أن جسر البحر الأيرلندي قد يعود إلى جدول الأعمال، داعما الجسر بمبلغ قيمته 20 مليار جنيه إسترليني، يربط أيرلندا الشمالية واسكتلندا.



وحسب صحيفة لندن "إيكونوميك"، قال جونسون إن الخطط الطموحة لبناء جسر عبر البحر الأيرلندي قد تعود إلى جدول الأعمال.