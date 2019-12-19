خبير قانون دولي: حكومة السراج منتهية الصلاحية

قال الدكتور محمد شوقى عبدالعال، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حكومة فايز السراج منتهية الصلاحية وفقا لاتفاق الصخيرات، كما أن هذه الحكومة لم تحظ بثقة الشعب الليبي أو ثقة البرلمان الليبي المنتخب.



أضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن مذكرة التفاهم بين السراج ورجب طيب أردوغان لترسيم الحدود البحرية، تمثل تحكما لحكومة غير شرعية في مستقبل شعب ليبيا.



وتساءل أستاذ القانون الدولي:"كيف يتأتى لحكومة غير شرعية أن تعقد اتفاقية أمنية قد يترتب عليها دخول قوات أجنبية إلى ليبيا؟"



وأردف:" ما تفعله تركيا حماقة سياسية يريد من خلالها أردوغان أن يعيد أيام الحكم العثماني بكل مساوئه".