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سعد لمجرد يعلق على نجاح حفله في الرياض: رسالة للأسطورة (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:01 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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أحيا الفنان المغربي سعد لمجرد حفلًا غنائيًا ناجحًا مساء أمس الأربعاء في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

ويعد الحفل هو بمثابة عودة سعد لمجرد، لإحياء الحفلات الفنية بعد غياب دام لمدة 3 سنوات بسبب اتهامه في قضية اغتصاب فتاة قاصر بفرنسا وتوقيفه بسبب ذلك.

وفي أول تعليق لسعد لمجرد، على الحفل قال في تعليقه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": " ياله من شعور رائع بالعودة للعبة، أعزائي المعجبين، في الحفل أمس، عندما قلت اشتقت إليكم، قصدتها، فعلت حقا، ولا أستطيع الانتظار للقادم".

وقدم لمجرد خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير كما قدم أغنية "إنساي" والتي قدمها برفقة الفنان محمد رمضان، وأرفقها بالعديد من الرقصات الاستعراضية، ووجه رسالة لمحمد رمضان، تحية خاصة معبرًا عن أمنيته أن يكون معه، معربًا عن شكره الكبير له بسبب إشادته الدائمة به في كل حواراته.
سعد لمجرد يعلق على نجاح حفله في الرياض: رسالة للأسطورة (فيديو)
سعد لمجرد يعلق على نجاح حفله في الرياض: رسالة للأسطورة (فيديو)

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