حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 20 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: ثمة ما يشير إلى إيجابيات واحتمالات النجاح، في حين يتكون لديك انطباع أن الأمور تسير بصورة صعبة.



عاطفيًا: قد تفاجئك الأحداث بصورة إيجابية وتتخلص من نياتك تجاه الشريك واتهامه بالخيانة.



صحيًا: لن تعرف الفشل والتراجع في تطبيق برنامجك الصحي مهما حاول الآخرون ثنيك عن ذلك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.