خالد الجندي: الطلاق الشفوي لا قيمة له (فيديو)

قال خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطلاق الشفوى لا يقع ولا قيمة له فى ظل العصر الحالي، مشيرًا إلى أن الرجل قبل نشأة الدولة كان من الممكن أن يتراجع في طلاقه الشفوي لزوجته، ويقول إنه لم يطلقها.



أضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية dmc، أن الله في كتابه العزيز أمرنا بكتابة الدين، فكيف لا يوجد ما يكتب ويوثق أعراض المؤمنات؟



وأوضح أن الله سبحانه وتعالى قال لهم "فلا تتركوهن كالمعلقات"، مشيرًا إلى أن الإشهاد قبل الدولة كان مبنيا على الأخلاق والضمائر والمروءة، أما الآن الأمور اختلفت.



وأكد أن التوثيق من مصالح الدولة التى استجدت بحكم القانون، والذى سار وليًا على الأمة بأكملها، فلا طلاق دون توثيق.