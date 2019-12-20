حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 20 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: قد تتلقّى عروضًا أو تعرف لقاءات واعدة جدًّا تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك.

عاطفيًا: قد تواجه بعض الصعوبة في العلاقة العاطفية وربّما تتعامل مع الشريك بشدّة أو جفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر.

صحيًا: حاول الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للترويح عن نفسك.



الثور

مهنيًا: إذا أسندت إليك مهمة محددة عليك نفذها بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك.

عاطفيًا: معاملتك الجيّدة للشريك تكون لها انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك على وجهه وفي طريقة تعامله معك.

صحيًا: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدّر بثمن من أجل مستقبل صحي.



الجوزاء

مهنيًا: وجود القمر في برج الميزان مناسب لك، ويتحدث عن بعض التطور الذي تحرزه في مجال دقيق أو عن انطباع جيد تتركه في هذه الظروف.

عاطفيًا: الضغوط التي تتعرض لها تجعلك تتصرف بقسوة مع الحبيب، فكن حنونًا ولطيفًا معه.

صحيًا: حاول التغلب على مشاكلك الصحية وبدء مرحلة جديدة من حياتك عنوانها الرشاقة والحيوية.



السرطان

مهنيًا: أنصح لك تجنّب المواجهة والنقاشات العقيمة في العمل اليوم لأن النتائج ستكون سلبية، انتظر بعض الوقت ريثما تهدأ الأمور والخواطر.

عاطفيًا: تنتهز اليوم الكثير من الفرص الذهبية وتستغلها في مصلحة العلاقة بالشريك.

صحيًا: تحارب على غير جبهة بغية التخلص من المشاكل الصحية، وبإرادتك الصلبة تنجح في ذلك.



الأسد

مهنيًا: ثمة ما يشير الى إيجابيات واحتمالات النجاح في حين يتكون لديك انطباع أن الأمور تسير بصورة صعبة.

عاطفيًا: قد تفاجئك الأحداث بصورة إيجابية وتتخلص من نياتك تجاه الشريك واتهامه بالخيانة.

صحيًا: لن تعرف الفشل والتراجع في تطبيق برنامجك الصحي مهما حاول الآخرون ثنيك عن ذلك.



العذراء

مهنيًا: تترك تأثيرًا كبيرًا عند الزملاء بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك على الرغم من بعض الثغرات.

عاطفيًا: لا تغامر في العلاقة التي حققتها أخيرًا، فالأمور قد تنعكس عليك سلبًا فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.

صحيًا: توخَّ الحذر قدر الإمكان في تنقلاتك على الأدراج بين الطوابق في العمل فقد تسبب لك متاعب.



الميزان

مهنيًا: يوم جيد جدا مع وجود القمر في برجك ومن الممكن أن تبيع عقارًا أو تفكّر في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في هذه الأثناء بغية توسيع مشاريع العمل.

عاطفيًا: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على إقناع الشريك، ما يسهل عليك تحقيق علاقة ناجحة جدًا.

صحيًا: تستمد من ثقتك بنفسك طاقة كبيرة وقدرة على التصدي لتحديات الحياة اليومية.



العقرب

مهنيًا: لا تراهن على الحظ وكن متحفظًا جدًا وخصوصًا أن القمر المكتمل في برج العقرب يحرمك من ملذات كثيرة، أو يفرض شروطًا عليك ويغير في بعض القرارت.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تظهر مطبّات في وجه العلاقة تدوم بضعة أيام.

صحيًا: لا تمارس جهودًا غير اعتيادية، وعالج الأمراض التي قد تصيبك بأسرع ما يمكن.



القوس

مهنيًا: تتمتّع بفصاحة ذكية، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيّئ نفسك للسفر أو للتنقّل أو لتولي منصب جديد.

عاطفيًا: تجنب المشكلات العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة.

صحيًا: كن منفتحًا على جميع النشاطات الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحيًا.



الجدي

مهنيًا: تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامرًا ومتشبثًا بآرائك.

عاطفيًا: تصطحب الحبيب في سفر وتعيش معه أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات.

صحيًا: حاول أن تحدد على مدى أسبوع لائحة طعامك الخالية من كل ما يضرك.



الدلو

مهنيًا: تبدي انفتاحًا على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح واشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت.

عاطفيًا: عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من بعض المتربصين بكما شرًا.

صحيًا: قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك.



الحوت

مهنيًا: توقع اللا متوقع، ربما يكون خبرًا جيدًا يتعلق بوضع مالي أو فرصًا مهنية جديدة، فاوض وناقش أعمالك وواجباتك، وقد تحصل على مكافأة لجهودك.

عاطفيًا: الشريك إلى جانبك فمم تخاف؟ حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها.

صحيًا: أنت صاحب قرارات صائبة عمليًا وعاطفيًا، إنما فاشل كبير على الصعيد الصحي.