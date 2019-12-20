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الأبراج اليوم

4 أبراج تتمتع بالطاقة الإيجابية.. هل برجك منهم؟

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:24 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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يمر الكثير من الأشخاص بظروف غير جيدة، نتيجة التقلبات اليومية أو الصدمات التي يواجهونها في الحياة، ولكنهم يبحثون عن البهجة والطرق التي تساعدهم في الإستمرار والعمل، وتمنحهم الراحة النفسية والسرور، تتحدث "الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن الأبراج التي تتمتع بهذه الميزة.

برج الحمل:
بالرغم من مواليد برج الحمل ينفعلون بسرعة في المواضيع التي لا تناسب أفكارهم وتطلعاتهم الشخصية، إلا أنهم يعلمون جيدًا الطرق التي تساعدهم على إخراج الطاقة السلبية منهم وتجعلهم ايجابيين، ويفكرون كثيرًا براحتهم الشخصية حتى على حساب الآخرين، وأن مروا ببعض المشاكل والصعوبات بمختلف مجالات الحياة، لا يحبوا التحدث عنها للآخرين؛ لأنهم يعرفون كيفية التخلص منها بالإيجابية التي يمتلكونها.

برج الأسد:
يظهر في مواليد برج الأسد التفاؤل دائمًا في شخصياتهم، من خلال تصرفاتهم واندفاعهم تجاه القيام بمختلف الأمور، فهم من أكثر الاشخاص التي تتمتع بالطاقة الإيجابية والتي ينقلوها للآخرين، ويبتعدون دائمًا عن كل ما يسبب لهم القلق أو التوتر، وذلك للمحافظة على صحته النفسية وبالتالي على الإيجابية التي يملكونها.

برج القوس:
مواليد برج القوس من الأشخاص التي تحب كثيرًا الضحك والأجواء الفكاهية؛ لذلك الإيجابية شئ أساسي في شخصيتهم وتجعلهم يشعرون بالسعادة في كل الأوقات، يحترفون الطرق التي تخلصهم من تعب الضغوطات اليومية والتوتر، ويأخذون الأمور بسخرية.

برج الميزان:
شخصية مواليد برج الميزان بها جانب سلبي وهو أنهم لا يملكون الكثير من التفاؤل في نظرتهم للأمور، ولكنهم يدركون كيفية تحويل التشاؤم والقلق الى طاقة إيجابية، يبتسمون ويضحكون مهما كانت الظروف، ولا يتخلوا عن ميزة التوازن التي يمنحوها لكل المواضيع الحياتية المختلفة.

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