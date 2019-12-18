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فيديو شخص يجبر ميريام فارس على إيقاف حفلها بموسم الرياض

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:30 م
ميريام فارس
ميريام فارس
سناء إسماعيل
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أوقفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفلها الغنائي الأول في موسم الرياض والذي تنظمه الهئية العامة للترفية بالسعودية.

وطلبت ميريام من فرقتها الموسيقية التوقف بعد ملاظتها من على السمرح إغماء أحد حضور الحفل وطلبت في الميكرفون حضور إسعاف لإنقاذ الشخص المغمى عليه.

وكانت ميريام فارس، قد بدات حفلها الغنائي على نغمات أغنية "قومي"، ولكنها تخلت عن رقصتها الشهيرة والتي ذاع صيتها بعد طرح الأغنية على موقع "يوتيوب".

وقدمت ميريام، باقة مميزة من أهم أغانيها التي عرفها الجمهور بها واختتمت حفلها الغنائي بأغنية "حبيبي سعودي"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكانت الإعلامية اللبنانية والبرلمانية بولا يعقوبيان، قد أعلنت مؤخرًا عن تبرع ميريام فارس، عن أجرها في حفلها الأول بالسعودية لصالح الأعمال الخيرية في لبنان، ويشارك ميريام خلال الحفل الفنان المغربي سعد لمجرد، وفريق ميامي.
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GOD BLESS 🙏🏻

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