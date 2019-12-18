صاحب مشروع شارع مصر: إيجارات المحلات يبدأ من 500 جنيه

قال المهندس حمد عمر، صاحب مشروع شارع مصر، إن المشروع يتم تطويره كل 6 أشهر.



وأضاف صاحب مشروع شارع مصر، خلال لقاءه ببرنامج على مسئوليتي المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الاستقرار ووجود القيادة الحكيمة يدفعان لمزيد من التوسع في المشروعات، متابعا:" لولا التضحيات والمجهودات التي تبذل ما كنا واقفين اليوم".



كما أوضح أن إيجارات المحلات في مشروع شارع مصر تبدأ بـ 500 جنيه.