أحمد موسى: منتدى شباب العالم ينفى أكاذيب أعداء الوطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بعض الناس يتساءلون عن مدى استفادة المواطن المصري من منتدى شباب العالم.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر استفادت من منتدى شباب العالم اقتصاديًا وسياسيًا وسياحيًا.



وأوضح أن منتدى شباب العالم يبعث برسائل إيجابية للعالم، تتمثل في وجود 8 آلاف مشارك من 166 دولة حول العالم، قطعوا آلاف الكيلومترات إلى مصر، مؤكدا أن توافد هؤلاء الشباب من جميع أنحاء العالم إلى مدينة شرم الشيخ يؤكد استقرار وأمن مصر.



وأشار إلى أن هناك من يروج الأكاذيب والشائعات ضد مصر، موضحًا أن منتدى شباب العالم ينفي ادعاءات وأكاذيب أعداء الوطن، متابعًا: "8 آلاف شاب في 12 جلسة يناقشون قضايا متنوعة بمنتهى الحرية يمثل أبلغ رد على أعداء مصر".



كما أشار إلى أن المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ من المؤثرين والملهمين في أوطانهم، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم خلق حالة إيجابية وتفاعلا بين شباب مصر وشباب العالم.