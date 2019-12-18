أحمد موسى: الدولة مدفعتش جنيه واحد فى منتدى شباب العالم

توجه الإعلامي أحمد موسى، بالشكر إلى جمهوره وزملائه الذين شاركوه في التغطية الخاصة لمنتدى شباب العالم.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة حول جدوى منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أنه سيجيب عليها.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي" أن منتدى شباب العالم أمواله ومصروفاته ليست من موازنة الدولة المصرية، متابعًا: "لا يوجد جنيه واحد لمنتدى شباب العالم أو لأي مؤتمر يأتي من وزارة المالية".



كما كشف عن أن رجال العالم والبنوك الوطنية هم الرعاة لمنتدى شباب العالم.