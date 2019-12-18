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منوعات

انتشار بكتيريا قاتلة في الولايات المتحدة بسبب تقبيل الكلاب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:36 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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حذر مسئولون وباحثون أمريكيون من تقبيل الكلاب بسبب خطورتها الصحية على الإنسان، مؤكدين انتشار أمراض مستعصية بسبب هذا الأمر وسط الأمريكيين في عموم أنحاء البلاد.

وأوضح مركز السيطرة الأمريكي على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن 30 شخصًا على الأقل أصيبوا بالبكتيريا المقاومة للأدوية أصيبوا بها بعد اتصالهم بكلابهم.

وحذر المركز الأمريكي من انتشار سلالة البكتيريا هذه وتعرف باسم "Campylobacter jejuni"، وهي بكتيريا مرتبطة عادة بالتسمم الغذائي، وانتشرت في 13 ولاية أمريكية وتسببت في نقل أربع حالات إلى المستشفيات، وذلك وفق صحيفة "USA Today" الأمريكية.

وكشفت التقارير الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض، عن أن معظم الحالات أصيبوا بهذه البكتيريا الضارة جراء اتصال مع الجراء، وكان الكثير منهم يعمل في متاجر الحيوانات الأليفة، بما في ذلك بعض موظفي بيتلاند وهي سلسلة متاجر حيوانات أليفة وطنية، حيث أصيب 12 شخصًا على الأقل داخل هذه المتاجر بالبكتيريا الضارة المنقولة من الكلاب.

وقالت شركة بيتلاند في بيان لها إنها تأخذ صحة ورفاهية موظفيها وعملائها وحيواناتها الأليفة على محمل الجد، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موقع واحد باعتباره المصدر الأصلي لانتشار هذه البكتيريا.

وتشبه هذه البكتيريا المنتقلة من الكلاب والمسببة لسلسلة الأمراض المستعصية، البكتيريا التي تسببت في مرض الناس بشكل واسع في الفترة من 2016 إلى 2018 بالولايات المتحدة وكانت مرتبطة أيضا بالكلاب، وذلك وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، مشيرا إلى أن البكتيريا الجديدة بدأت في الانتشار منذ شهر يناير الماضي، وأصيب بها الأطفال الذين لم يبلغ عمرهم 8 أشهر وصولا إلى من عمرهم 70 عامًا، لكن لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع وفيات.

وتشمل أعراض الإصابة بعدوى "Campylobacter" المنتقلة من الكلاب الإسهال والحمى وتشنجات بالمعدة، فيما أكد مركز السيطرة على الأمراض أن معظم الناس يتعافون بعد أسبوع بدون مضادات حيوية، لكن المرضى المعرضين لخطر كبير للإصابة بمرض أو يعانون من ضعف الجهاز المناعي قد يحتاجون إلى تناول المضادات الحيوية.

وكشف مركز السيطرة على الأمراض عن أنه حتى لو بدا الكلب في حالة صحية ونظيفة، فإنه لا يزال بإمكانه حمل بكتيريا "Campylobacter"، موجهة باتباع ممارسات صحية بعد ملامسة الكلاب، أو إطعامها مثل غسل اليدين بالصابون والماء، وعدم السماح للكلاب بلعق فم الفرد أو ملامسة جروحه، وأخذ الكلب إلى الطبيب البيطري إذا بدا عليه أي مرض.

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