فيديو لحظة تكريم على الحجار واستلامه جائزة السلطان قابوس

كُرم الفنان علي الحجار، بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي عن فرع الفنون، في الدورة الثامنة لعام 2019، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.



وقبل صعود الفنان علي الحجار للمسرح، تم عرض نبذة تاريخية عنه جاء فيها: "من مواليد مصر عام 1954 كان نشأته في بيت فني فوالده الموسيقار إبراهيم الحجار تخرج من كلية الفنون الجميلة عام 1979".



وأضافت: "وضعه القدر على مسامع الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذي أعجب بصوته فتكفل برعايته وتدريبه لمدة عامين صدر له العديد من الألبومات منها "سهرة مع علي الحجار"، وألبوم للأطفال "كنت فين يا علي"، لمعرفته أهمية ترسيخ القيم السليمة للطفل بأبسط وأسهل طريقة للتواصل وهي الغناء".



كما أصدر ألبوم "اعذريني"، عام 1981 والذي حقق مبيعات تزيد عن 4 ملايين شريط في عام واحد، لتتوالى الإصدرات منها "الأيام، لم الشمل، أصحى يناير، وضحكة وطن، شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات الإذاعية والتفزيونية والمسرحيات إنه المطرب علي إبراهيم علي الحجار".



وصعد الفنان علي الحجار بعدها وتسلم الدرع التكريمي، وتبعه في التكريمات الأديب والشاعر باسم فرات، والذي فاز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في فرع الآداب مجال أدب الرحلات.