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أخصائية تغذية تقدم روشتة علاج الإرهاق اليومي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:07 م
الإرهاق اليومي
الإرهاق اليومي
رباب الأهواني
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قالت دكتورة سماح سليمان، أخصائية التغذية العلاجية، إن الإرهاق اليومي ظاهرة يعاني منها الكبار والصغار، مشيرة إلى أن الإرهاق والخمول سببه عدم النوم لوقت كافِ.

وأضافت "سليمان" خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الانسان إذا كان ينال قسطًا وفيرًا من النوم، ولا زال يعاني الإرهاق وانعدام الطاقة، فإن ذلك قد يرجع لنقص فيتامينات ومعادن معينة هي التي تسبب الخمول والتعب العام.

وأوضحت أن غالبية المصريين يعانون من نقص فيتامين D، الذي يمكن أن نستمده من أشعة الشمس الصباحية، مشيرة إلى أن نقص فيتامين D يسبب الخمول والكسل، بالإضافة إلى نقص الحديد "الانيميا" وعادة ما يصاحب نقص الحديد نقص الأكسجين في الخلايا وهو ما يسبب الخمول وانعدام الطاقة أيضًا.

كما أشارت إلى أن فيتامين B12، الموجود في اللحوم الحمراء والدواجن والكبدة، يمد الجسم بالطاقة، لافتة إلى أن غالبية النباتيين يعانون من انعدام الطاقة.

وبينت أن النظام الصحي المتوازن يعتمد على 50% من النشويات متمثلة في البطاطا والبطاطس بكميات معقولة والفاكهة واللبن، والبروتينات 30% متمثلة في اللحوم والأسماك، مشيرة إلى أن المكسرات تحتوي أيضا على دهون صحية.

كما أوصت أخصائية التغذية العلاجية، بلعب الرياضة يساع على وصول الأكسجين إلى خلايا الدم.

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