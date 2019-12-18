الأمير تشارلز يزور فلسطين والاحتلال في يناير المقبل

أعلن الديوان الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، أن الأمير تشارلز أمير ويلز، زيارة إلى إسرائيل، والأراضي الفلسطينية المحتلة، نهاية شهر يناير المقبل، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وجاء في إعلان الديوان الملكي البريطاني: "يجري أمير ويلز زيارة إلى إسرائيل، والأراضي الفلسطينية المحتلة، في شهر يناير المقبل، وتضمن زيارته جدول أعمال رسمي".



وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، من أجل حضور مؤتمر الهولوكوست، المقرر عقده في 23 يناير المقبل، على أن يجري تشارلز العديد من اللقاءات خلال الزيارة.



وكذلك، يجري تشارلز زيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلبية لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، يناقش خلالها العديد من الملفات.



وتعد هذه المرة الأولى التي يكون هناك جدول أعمال رسمي لزيارة تشارلز إلى تل أبيب، وفلسطين، بينما هي الزيارة الثالثة له للاحتلال، حيث شارك في جنازتي شيمعون بيريز رئيس الاحتلال الأسبق، واسحاق رابين رئيس وزراء الاحتلال السابق.